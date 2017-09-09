اقترب رفائيل نادال المصنف الأول عالميا خطوة أخرى نحو حصد لقبه السادس عشر في البطولات الأربع الكبرى للتنس بعدما تعافى من تأخره بمجموعة ليسحق الارجنتيني خوان مارتن ديل بوترو المصنف الرابع والعشرين بنتيجة 4-6 و6-صفر و6-3 و6-2 في الدور قبل النهائي لبطولة امريكا المفتوحة .

وعانى اللاعب الاسباني للتعامل مع الإرسال والضربات القوية لمنافسه في المجموعة الأولى قبل أن يعثر على إيقاعه ليتأهل لمواجهة الجنوب افريقي كيفن اندرسون في النهائي الأحد.



وبدا ديل بوترو، الذي خاض تسع مجموعات في الدورين السابقين، مرهقا وبلا أنياب أمامه منافسه الاسباني القوي.



وحسم نادال الأمور ضد اللاعب الارجنتيني الفائز باللقب في 2009 بضربة خلفية من الفرصة الأولى للفوز بالمباراة ليعود إلى النهائي على ملاعب فلاشينج ميدوز للمرة الأولى منذ فوزه باللقب في 2013.



وفي 2009 تفوَّق ديل بوترو، بـ3 مجموعات متتالية على نادال، ليصل إلى النهائي في ملاعب فلاشينج ميدوز حيث نال لقبه الوحيد في البطولات الأربع الكبرى على حساب روجيه فيدرر بعد ذلك.