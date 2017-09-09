وصفت روسيا, يوم السبت, مواقف موسكو وعمان فيما يخص الملف السوري بأنها "متقاربة جداَ", مشيرة الى ان البلدين سيكون لهما دور مساهم بتكوين وفد موحد للمعارضة السورية.

واوضح السفير الروسي لدى الأردن، بوريس بولوتين، في حوار مع وكالة (سبونتيك), ان "هناك تطابقا كبيرا في وجهات نظر موسكو وعمان موجود في الكثير من القضايا, منها الملف السوري".

وأضاف ان البلدين يتفقان على ان لابديل عن إيجاد حل سياسي في سوريا رغم كل الصعوبات

ومن المقرر ان يقوم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بزيارة الاردن بين 9 و11 ايلول الجاري لبحث التعاون الثنائي والوضع في سوريا .

وأضاف السفير الروسي "كما نعمل على استمرار المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة، لإيجاد حل سياسي. وباعتقادي فإنه سيكون في هذه المرحلة دور لروسيا والأردن في المساهمة بتكوين وفد موحد للمعارضة السورية".

وبرزت دعوات دولية حول أهمية توحيد المعارضة السورية, قبيل انعقاد مفاوضات جنيف, وسط مساعي سعودية لذلك, في ظل اختلاف بالمواقف بين منصات "الرياض" و "موسكو" و "القاهرة".

وترفض "منصة الرياض" استمرار الاسد في السلطة, وهو امر مخالف لمبادئ "منصة موسكو", اما الأولوية بالنسبة "لمنصة القاهرة" هو تحقيق انتقال سياسي مشترك بين الحكومة والمعارضة للتوحد من أجل محاربة "الإرهاب".

وتجري مساعي دولية لعقد مفاوضات سورية, حيث من المقرر عقد اجتماع أستانا القادم في الـ 14 والـ 15 من الشهر الجاري, يليها لقاء جنيف الشهر المقبل.