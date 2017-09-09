تلقى ريال مدريد صفعة جديدة في المراحل الأولى من رحلة الدفاع عن لقبه وسقط في فخ التعادل الثاني على التوالي بتعادله 1-1 السبت مع ضيفه ليفانتي في المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني.

وبهذا التعادل رفع الملكي رصيده إلى خمس نقاط، من فوز حققه في المرحلة الأولى وتعادلين.



وكان ليفانتي البادئ بالتسجيل عن طريق إيفان لوبيز ألفاريز في الدقيقة 12 وعادل لوكاس فاسكيز للريال في الدقيقة 36 .



وخرج المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة من المباراة بعد مرور 25 دقيقة اثر تعرضه لإصابة في فخذه، فاستبدله المدرب زين الدين زيدان بالويلزي غاريث بايل.



وشهدت الدقيقة 89 طرد البرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد للخشونة مع جيفرسون ليرما، وحاول بعدها لاعبوا ريال تسجيل هدف الفوز عبر تكثيف هجماتهم على مرمى ليفانتي، إلا أن الكرة عاندت سعيهم في أكثر من محاولة على المرمى قبل صافرة النهاية.