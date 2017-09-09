أجرت روسيا وفرنسا, يوم الجمعة, مشاورات في مدينة جنيف السويسرية حول الملف السوري ومسائل تسوية الازمة في البلاد.

ونقلت وكالة (سبونتيك) عن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة في جنيف، أليكسي بورودافكين، في تصريح للصحفيين, ان المشاورات تركزت حول الإشادة بالنجاحات العسكرية الأخيرة في محاربة "داعش " على الأراضي السورية، والتوصل إلى المصالحات المحلية في "مناطق تخفيف التصعيد".

وتم التوصل في الآونة الأخيرة لاتفاقات خفض التوتر في عدة مناطق, بالتزامن مع عمليات عسكرية يخوضها الجيش النظامي, بدعم من الطيران الروسي, ضد تنظيم "داعش" لاسيما في دير الزور وريف حمص الشرقي, تم من خلالها تحقيق تقدم.

كما تم بحث, بحسب المندوب الروسي, "آفاق التسوية السياسية في إطار عمليتي استانا وجنيف، بالإضافة إلى بحث مسائل المساعدات الإنسانية للسكان في سوريا ومبادرات روسيا وفرنسا لتسوية الأزمة السورية مع إشراك الدول التي تؤثر على تطورات الأوضاع في سوريا".

وشارك في المباحثات مندوب روسيا الدائم في جنيف، اليكسي بورودافكين ونائب المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، أوريليان ليشيفاليير، بالإضافة إلى مسؤولين من وزارتي الدفاع للبلدين.

واشار المندوب الروسي الى ان "المشاورات جرت في جو جيد، وأظهرت تقارب المواقف الروسية والفرنسية في العديد من القضايا التي تواجه المجتمع الدولي فيما يخص محاربة الإرهاب وإحلال السلام على الأرض السورية".

وتجري مساعي دولية لعقد مفاوضات سورية, حيث من المقرر عقد اجتماع أستانا القادم في الـ 14 والـ 15 من الشهر الجاري, يليها لقاء جنيف الشهر المقبل.