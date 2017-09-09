وصفت روسيا, يوم السبت, التقرير الذي اصدرته اللجنة المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا, والذي اتهمت من خلاله موسكو ودمشق باستخدام السلاح الكيماوي في مناطق سورية , بالمثال على "التزييف الرديء، والتوظيف السياسي له".

ونقلت وكالة (نوفوستي) عن مندوب روسيا الدائم لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف أليكسي بورودافكين، قوله ان "الجزء من التقرير، الذي يتعلق بروسيا واستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل القوات المسلحة السورية، يعد مثالا للتوظيف السياسي للتزييف، وعلاوة على ذلك، مزيف برداءة

وجاء ذلك عقب يوم من تشديد الخارجية الروسية على ضرورة إجراء تحقيق غير منحاز وغير مسيس في حالات استخدام "الكيميائي" في سوريا.

وصدر تقرير للجنة الأممية الخاصة للتحقيق في انتهاك حقوق الإنسان في سوريا، نشر الأربعاء الماضي، , اتهمت من خلاله الحكومة السورية والجيش بارتكاب انتهاكات واستخدام غاز السارين في خان شيخون وإدلب وغاز الكلورين في إدلب وحماة والغوطة الشرقية .

لكن الحكومة السورية ارسلت، يوم الجمعة، رسالة إلى جلس حقوق الإنسان، نفت فيها التهم الموجهة للقوات النظامية في تقرير للأمم المتحدة الأخير، بتنفيذ هجوم كيميائي على خان شيخون نيسان الماضي.

يشار إلى أن اللجنة المذكورة لا تتوفر لديها القدرة على الوصول المباشر إلى سوريا، وتقول إنها توصلت إلى استنتاجاتها على أساس شهود عيان، فضلا عن دراسة صور الأقمار الاصطناعية وصور القذائف التي تم التقاطها بعد الهجوم في خان شيخون.

يشار الى ان سوريا انضمت إلى ميثاق حظر الأسلحة الكيماوية في 2013 بموجب اتفاق روسي أمريكي لتفادي تدخل واشنطن عسكريا في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما, لكن اتهامات عادت وظهرت فيما بعد حول امكانية احتفاظ النظام باسلحة كيماوية واستخدامها في بعض المواقع.