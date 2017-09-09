أعلنت السلطات المكسيكية أن, 61 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء زلزال أدى إلى تدمير مباني سكنية وإجلاء جماعي للسكان من عدة مناطق في المكسيك.

وأفادت وكالة (رويترز) أن الزلزال وقع مساء الخميس, وبلغت شدته 8.1 درجة قبالة الساحل الجنوبي أقوى من زلزال مدمر وقع عام 1985 وسوى مناطق من مكسيكو سيتي بالأرض وأدى إلى مقتل الآلاف.

وأضافت الوكالة أن الأضرار التي لحقت بالمدينة هذه المرة كانت محدودة حيث كان مركز الزلزال أعمق وأبعد عن العاصمة لكن لا يزال آلاف الأشخاص يفرون من منازلهم في أعقاب الزلزال الذي ضرب أيضا جواتيمالا والسلفادور.

ولحقت أضرار جسيمة بعدد من المباني في مناطق بجنوب المكسيك. ووردت بعض من أسوأ التقارير من بلدة خوتشيتان بولاية واهاكا، قرب مركز الزلزال، حيث تحولت أجزاء من مجلس البلدية وفندق وحانة ومبان أخرى إلى أنقاض ,وتركزت الوفيات في ثلاث ولايات متجاورة حول مركز الزلزال.

وقال مدير جهاز الحماية المدنية لويس فيلبي بوينتيس أن " 45 شخصا لقوا حتفهم في واهاكا في حين قتل 12 في ولاية تشياباس وأربعة في ولاية تاباسكو".

ومن جهته, أكد حاكم تشياباس مانويل فيلاسكو أن 12 شخصا قتلوا في الولاية ليرتفع عدد القتلى الإجمالي إلى 61 شخصا.

بدوره, قال وزير الزراعة خوسيه إدواردو كالسادا إن 250 شخصا على الأقل أصيبوا في واهاكا.

وأوقفت السلطات سير العملية الدراسية في أغلب المناطق في وسط وجنوب البلاد يوم الجمعة للسماح بعمليات تقييم الأضرار.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال كان على بعد 87 كيلومترا جنوب غربي مدينة بيجيجيابان في ولاية تشياباس الجنوبية وعلى عمق 69 كيلومترا.

وقال جون بليني وهو عالم في الجيوفيزياء في مركز معلومات الزلازل الوطني في جولدن بكولورادو التابع لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية يوم الخميس إن الزلزال هو الأقوى في المكسيك منذ زلزال قوته 8.1 درجة ضرب ولاية خاليسكو في غرب البلاد في عام 1932.

بدوره, أوضح وزير المالية خوسيه أنطونيو ميادي كوريبرينا, يوم الجمعة, أن المكسيك لديها تمويل كاف للإنفاق على الإصلاحات بعد الزلزال.

وبذل عمال الإنقاذ جهودا مضنية طوال الليل في أكثر المناطق المنكوبة بحثا عن أشخاص حوصروا تحت المباني المنهارة, لكن بحلول الساعات الأولى من صباح الجمعة بدا أن الخسائر البشرية من الزلزال أقل كثيرا من مثيلاتها الناتجة عن هزات أقل قوة.

سيريانيوز