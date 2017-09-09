أعلن الاعلام الحربي يوم السبت، أن الجيش النظامي وحلفاؤه تمكنوا من فك الحصار عن مطار دير الزور العسكري وحيي هرابش والطحطوح، والذي كان يفرضه تنظيم "داعش" منذ بداية هذا العام.

وكان الجيش النظامي تمكن منذ ايام من الوصول إلى جيب تابع له في مدينة دير الزور على الضفة الغربية لنهر الفرات ليكسر بذلك حصارا كانت تفرضه "الدولة الإسلامية" على الجيب منذ 3 سنوات.

ويسيطر تنظيم "داعش" على معظم مناطق ديرالزور، باستثناء أحياء في مركز المحافظة , وواجه حملة لطرده من المنطقة، حيث تشن طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضربات جوية على مواقعه في المدينة، إضافة لضربات ومعارك الجيش النظامي المدعوم من روسيا.

سيريانيوز