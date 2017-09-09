اعلن مجلس دير الزور العسكري يوم السبت بدء حملة عاصفة الجزيرة والتي تستهدف تحرير ما تبقى من أراضي الجزيرة السورية وشرق الفرات من الإرهابيين وتطهير ما تبقى من ريف دير الزور الشرقي .

واضاف المجلس في بيان له انه "في الوقت الذي تنهار فيه دفاعات عصابات داعش ويقترب التنظيم الإرهابي من نهايته المحتومة في مدينة الرقة وتسطر قوات سورية الديمقراطية أساطير من البطولة والفداء و نجاحها في تحرير سبعين بالمائة من المدينة ، تحاول عصابات داعش شن الهجمات على مناطق الشدادي والريف الشرقي لدير الزور في محاولة يائسة لرفع معنويات قواته في الرقة لذلك فإننا في مجلس دير الزور العسكري قررنا البدء بهذه الحملة الحاسمة والتي تنبع من روح المسؤولية الذي نشعر به تجاه إخواتنا وإخواننا في الرقة تأييدا ومؤازرة وواجبا تجاه أهلنا في الجزيرة السورية عامة وريف دير الزور الشرقي خاصة والذين ينتظرون هذه اللحظة التاريخية بفارغ الصبر".

وتابع البيان "في هذه المناسبة العظيمة نناشد أهلنا في المنطقة للالتفاف حول قواتنا والانضمام إلى صفوفها من أجل تصفية الإرهاب وإنقاذ شعبنا من الظلم كما ندعوه إلى الابتعاد عن مراكز تواجد الإرهابيين حفاظا على سلامتهم ونؤكد بأننا سنبذل قصارى جهدنا من أجل أن لا يتضرر المدنيون العزل وسنعمل على نقلهم إلى المناطق الآمنة".

وحيا مجلس دير الزور العسكري "قوات سوريا الديمقراطية على تأييدها ومشاركتها في هذه الحملة كما ونشكر قوات التحالف الدولي بما تقدمه من دعم لقواتنا أرضا وجوا ، ومعنويات قواتنا عالية وجاهزيتها تامة لتحقيق الانتصار".

بدوره قال متحدث باسم مجلس دير الزور العسكري في بيان له على اليوتيوب انه في الساعة الواحدة من ظهر السبت بدأت حملة ضد داعش من محورين الاول طريق 47 مدينة دير الزور في طرف الشدادي, والثاني طريق ابو خشب مدينة ابو خشب دير الزور", مشيرا الى تقدم الحملة بسرعة باتجاه المدينة".

أطلق مقاتلون أكراد , في وقت سابق السبت, عملية عسكرية في محافظة دير الزور, من اجل استعادتها من قبضة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), بدعم من القوات الامريكية.

وكان الجيش النظامي تمكن منذ ايام من الوصول إلى جيب تابع له في مدينة دير الزور على الضفة الغربية لنهر الفرات ليكسر بذلك حصارا كانت تفرضه "الدولة الإسلامية" على الجيب منذ 3 سنوات.

ويسيطر تنظيم "داعش" على معظم مناطق ديرالزور، باستثناء أحياء في مركز المحافظة , وواجه حملة لطرده من المنطقة، حيث تشن طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضربات جوية على مواقعه في المدينة، إضافة لضربات ومعارك الجيش النظامي المدعوم من روسيا.

وخسر تنظيم "داعش" أكثر من نصف مساحة مدينة الرقة،, بعد عملية عسكرية نفذها مقاتلون اكراد, بدعم من التحالف الدولي, منذ 6 تموز.

سيريانيوز