انسحبت طائرة استطلاعية تابعة للتحالف الدولي، مساء الجمعة, من أجواء دير الزور بناء على طلب من القوات الروسية .

واوضحت قوات العمليات المشتركة ، في بيان, نشرته وسائل اعلام, ان "القوات السورية تقدمت تجاه الـ11 حافلة التابعة لمقاتلي "داعش" ومدنيين في صحراء شرق سوريا، ولضمان تجنب الحوادث العرضية في جهود محاربة "دعش"، غادرت طائرة استطلاع للتحالف المجال الجوي المجاور بناء على طلب روسي خلال عمليتهم الهجومية على دير الزور".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، يوم الجمعة، عن مقتل 40 مسلحا من تنظيم "داعش"، إضافة إلى تدمير مركز قيادي ونقطة اتصالات، وذلك في ضربة شنها سلاح الجو الروسي في محيط دير الزور.

ويشار إلى أن روسيا والولايات المتحدة وقعتا في 20 تشرين الأول 2015 مذكرة تفاهم حول تفادي وقوع حوادث وضمان أمان التحليقات خلال العمليات العسكرية في أجواء سوريا.

ويأتي ذلك عقب تمكن الجيش النظامي, من كسر حصار تنظيم "داعش" على مدينة دير الزور الذي استمر نحو 3 سنوات.

ويواجه التنظيم حملة لطرده من دير الزور، حيث تشن طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضربات جوية على مواقع داعش في المدينة، إضافة لضربات ومعارك الجيش النظامي المدعوم من روسيا.

سيريانيوز