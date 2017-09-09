أجرى نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، يوم الجمعة, مباحثات مع السفير السوري لدى موسكو، رياض حداد، الملف السوري لاسيما مناطق "خفض التوتر" بسوريا والتحضير لمفاوضات استانا 6

وأفادت الخارجية الروسية, في بيان, نشرته وكالة (سبونتيك), ان الطرفين بحثا الأوضاع في سوريا , بما في ذلك مناطق "تخفيض التوتر" بجنوب غربي سوريا وشمالي حمص والغوطة الشرقية".

وكانت الدول الضامنة اتفقت في أيار الماضي, من حيث المبدأ على إقامة 4 مناطق لتخفيف التوتر في سوريا في إدلب، والغوطة الشرقية بريف دمشق، وحمص، وفي جنوب سوريا, وحتى الآن اكتملت عملية تشكيل المناطق الثلاث في ريفي القنيطرة ودرعا، وفي الغوطة الشرقية، وفي حمص.

كما تطرق الطرفان, بحسب البيان, الى "العمليات الناجحة للقوات الحكومية السورية بدعم القوات الجوية — الفضائية الروسية لمحاربة جماعتي "داعش" وجبهة النصرة" الإرهابيتين".

وأشار البيان أيضا إلى أن الجانبين بحثا "التحضير للجولة السادسة من المفاوضات في أستانا حول التسوية السورية، المقرر عقدها يومي 14 و15 أيلول الجاري".

ومن المقرر عقد اجتماع أستانا القادم حول الأزمة في سوريا في الـ 14 والـ 15 من الشهر الجاري.

وتعتزم الدول الضامنة للهدنة (تركيا- ايران- روسيا) خلال لقاء استانا, اعتماد خرائط نهائية لمناطق وقف التصعيد في سوريا, وتشكيل فريق عمل مهمته متابعة ملف الموقوفين والمفقودين.