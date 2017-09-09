قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان, يوم السبت, ان اجتماعات استانا المقبلة ستكون مرحلة نهائية للمباحثات السورية, معرباَ عن أمله باتخاذ قرارات ملموسة عقب نتائج الجولة السادسة من هذه الاجتماعات.

ونقلت وكالات انباء عن اردوغان قوله, خلال اجتماع مصغر مع الرئيس الكازاخي نور سلطان نازارباييف, إن "اجتماعات الأزمة السورية المقرر انعقادها في العاصمة الكازاخية أستانة يوم 14 أيلول الجاري، تعد بمنزلة مرحلة نهائية للمباحثات الرامية إلى حل الأزمة".

وأكد اردوغان على أن الاجتماع القادم في أستانا والمقرر عقده في 14 و15 أيلول "مهم جدا".

واشار الرئيس التركي الى أن الأعمال التحضيرية "قد اكتملت تقريبا, وأعتقد أنه سيكون هناك قرارات ملموسة خلال هذه المفاوضات".

ويأتي ذلك عقب اعلان وارة الخارجية الكازاخستانية عن تاكيد وفد النظام السوري المشاركة في لقاء استانا, كما ابدت المعارضة السورية موافقة مبدئية حول المشاركة في هذا الاجتماع.

ومن المقرر عقد اجتماع أستانا القادم حول الأزمة في سوريا في الـ 14 والـ 15 من الشهر الجاري.

وتعتزم الدول الضامنة للهدنة (تركيا- ايران- روسيا) خلال لقاء استانا, اعتماد خرائط نهائية لمناطق وقف التصعيد في سوريا, وتشكيل فريق عمل مهمته متابعة ملف الموقوفين والمفقودين.

وانتهت الجولة الـ5 من مفاوضات أستانا في 5 تموز ، بـنتائج وصفت بأنها " ايجابية" تهدف إلى تثبيت نظام وقف إطلاق النار في سوريا, بحسب وصف الدول الضامنة للهدنة.

وتم خلال اجتماع استانا 4 التوصل لاتفاق بين الدول الضامنة للهدنة للهدنة (روسيا – تركيا- ايران) حول انشاء 4 مناطق "خفض التوتر" بسوريا, لمدة 6 أشهر, دخل حيز التنفيذ 6 ايار الماضي.

سيريانيوز