واصل الجيش النظامي, يوم السبت, عملياته العسكرية ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), حيث تمكن من استعادة حقل التيم النفطي والمناطق المحيطة به بريف دير الزور, تزامنا مع انتزاع 5 قرى بريف حمص الشرقي.

ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر عسكري, لم تسمه قوله, ان " وحدات من الجيش , بالتعاون مع القوات الرديفة, واصلت عملياتها بنجاح على محور السخنة/دير الزور وأحكمت سيطرتها على حقل التيم النفطي والمناطق المحيطة به”.

وكان النظامي استعاد امس السيطرة على بلدة الشولا على محور السخنة دير الزور وعلى عدد من التلال والنقاط الحاكمة في محيطها وعلى تلة علوش المشرفة على منطقة المقابر في الأطراف الجنوبية الغربية من المدينة

كما استعاد النظامي امس السيطرة على جسر الرقة الاستراتيجي وذلك بالتوازي مع توسيع منطقة السيطرة في محيط الفوج 137.

وكان الجيش النظامي تمكن منذ ايام من الوصول إلى جيب تابع له في مدينة دير الزور على الضفة الغربية لنهر الفرات ليكسر بذلك حصارا كانت تفرضه "الدولة الإسلامية" على الجيب منذ 3 سنوات.

من جهة اخرى, ذكر المصدر للوكالة ان "وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة استعادت السيطرة على قرى أم صهريج والحرش وعلام شرقي وخربة جب حبل وخربة الحيوانية بريف حمص الشرقي, بعد عمليات مكثفة ضد أوكار تنظيم “داعش” .

ووسع النظامي مؤخرا من نطاق سيطرته في ريف حمص الشرقي, حيث استعاد كامل على مدينة السخنة اخر معاقل "داعش" , كما حقق تقدما باتجاه ناحية جب الجراح و عند المحور الشمالي لـ جبل الشاعر.

سيريانيوز