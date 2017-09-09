اعلن وزير الخارجية الكازاخستاني، قيرات عبد الرحمنوف، يوم السبت, ان المعارضة السورية اكدت مشاركتها بشكل مبدئي في لقاء استانا المقبل حول سوريا والمقرر عقده الشهر الجاري.

ونقلت وسائل اعلام عن عبد الرحمنوف قوله, في تصريح للصحفيين, ان المعارضة السورية اكدت مشاركتها في الجولة السادسة من محادثات أستانا كـ"خطة أولى".

وجاء ذلك عقب يوم على اعلان كازخستان ان وفد النظام السوري أعلن عن مشاركته في الجولة السادسة من اجتماع أستانا حول سوريا.

وأضاف وزير الخارجية الكازاخستاني ان تركيا "تعمل بنشاط على القضايا الجوهرية للمحادثات القادمة بما في ذلك قضية مشاركة المعارضة المسلحة في سوريا".

من المقرر عقد اجتماع أستانا القادم حول الأزمة في سوريا في الـ 14 والـ 15 من الشهر الجاري.

وتعتزم الدول الضامنة للهدنة (تركيا- ايران- روسيا) خلال لقاء استانا, اعتماد خرائط نهائية لمناطق وقف التصعيد في سوريا, وتشكيل فريق عمل مهمته متابعة ملف الموقوفين والمفقودين.

وانتهت الجولة الـ5 من مفاوضات أستانا في 5 تموز ، بـنتائج وصفت بأنها " ايجابية" تهدف إلى تثبيت نظام وقف إطلاق النار في سوريا, بحسب وصف الدول الضامنة للهدنة.

وتم خلال اجتماع استانا 4 التوصل لاتفاق بين الدول الضامنة للهدنة للهدنة (روسيا – تركيا- ايران) حول انشاء 4 مناطق "خفض التوتر" بسوريا, لمدة 6 أشهر, دخل حيز التنفيذ 6 ايار الماضي.