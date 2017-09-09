أطلق مقاتلون أكراد , يوم السبت, عملية عسكرية في محافظة دير الزور, من اجل استعادتها من قبضة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), بدعم من القوات الامريكية.

وأفادت مصادر محلية في تصريح لوكالة (الأناضول), ان تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" بدأ عمليته من الجهة الشمالية لدير الزور، عبر بلدة "السبعة وأربعين" جنوب محافظة الحسكة .

وأشارت المصادر إلى أن التنظيم يدير العملية في "مساكن الجبسة" بناحية "الشدادي" جنوب الحسكة، للسيطرة على دير الزور الواقعة على الحدود السورية العراقية.

وكانت وكالة (رويترز) تحدثت امس نقلا عن مسؤول كبير في قوات "سوريا الديمقراطية" أن القوات المدعومة من الولايات المتحدة ستعلن السبت عن بدء عملية ضد تنظيم "داعش" في شمال محافظة دير الزور.

واشار المسؤول الى ان العملية تهدف إلى دفع "داعش" إلى التقهقر من المناطق الشمالية لدير الزور

وكان الجيش النظامي تمكن منذ ايام من الوصول إلى جيب تابع له في مدينة دير الزور على الضفة الغربية لنهر الفرات ليكسر بذلك حصارا كانت تفرضه "الدولة الإسلامية" على الجيب منذ 3 سنوات.

ويسيطر تنظيم "داعش" على معظم مناطق ديرالزور، باستثناء أحياء في مركز المحافظة , وواجه حملة لطرده من المنطقة، حيث تشن طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضربات جوية على مواقعه في المدينة، إضافة لضربات ومعارك الجيش النظامي المدعوم من روسيا.

وخسر تنظيم "داعش" أكثر من نصف مساحة مدينة الرقة،, بعد عملية عسكرية نفذها مقاتلون اكراد, بدعم من التحالف الدولي, منذ 6 تموز.