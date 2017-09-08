أعلن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، يوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلتقي نظيره السوري وليد المعلم، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة خلال أيلول الجاري في نيويورك.

وقال بوغدانوف للصحفيين في موسكو "أعتقد أن لقاءات من هذا النوع في مثل هذه الحالات ستجري على هامش عمل الجمعية العمومية وهي لقاءات تقليدية وبالتأكيد سوف يلتقي الوزير سيرغي لافروف مع الوزير المعلم".

وكان لافروف والمعلم التقيا أيضاً العام الماضي، على هامش أعمال الدورة الـ71 للجمعية الأممية في نيويورك، وبحثا الأزمة السورية.

وأشار بوغدانوف إلى أن موسكو تأمل في أن تشهد الجولة القادمة من الحوار السوري السوري في جنيف "حوارا مباشرا" بين وفد النظام ووفد المعارضة، مؤكدا أن "هناك فرصة لحدوث ذلك، وأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح".

واختتمت في الـ 14 من تموز الماضي الجولة السابعة من مفاوضات السلام السورية في جنيف.

وكان المبعوث الأممي الى سوريا ستافان دي ميستورا حدد في 30 آب الماضي، ان محادثات أستانا بشأن سوريا ستعقد منتصف ايلول الحالي, يليها مفاوضات جنيف في تشرين الاول, في وقت اعرب عن الامل في التوصل إلى منطقة لخفض التوتر بإدلب.