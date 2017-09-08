السباح السوري آزاد البرازي يحرز برونزية 50 م صدر في بطولة آسيا المقامة في أوزبكستان اخبار الرياضة شارك

أحرز لاعب منتخب سورية للسباحة آزاد البرازي الميدالية البرونزية لسباق 50 مترا صدر في بطولة آسيا المقامة في أوزبكستان.

وحقق البرازي البرونزية بزمن قدره 29 ثانية بينما نال الميدالية الذهبية سباح كازاخستاني والفضية سباح أوزبكستاني.



وهذه الميدالية هي الأولى لمنتخبنا في البطولة الحالية على أن يخوض لاعبو منتخبنا أيمن كلزية ومحمد النمر وعمر عباس وخالد بركات وبيان جمعة سباقاتهم خلال الأيام الأربعة القادمة. سيريانيوز 2017-09-08 23:14:16 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق