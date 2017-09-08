syria-news.com
الصفحة الرئيسية
من نحن
اسرة الموقع
أكثر المواضيع قراءة
الإعلان في سيريانيوز
الإتصال بنا
السباح السوري آزاد البرازي يحرز برونزية 50 م صدر في بطولة آسيا المقامة في أوزبكستان
اخبار الرياضة

أحرز لاعب منتخب سورية للسباحة آزاد البرازي الميدالية البرونزية لسباق 50 مترا صدر في بطولة آسيا المقامة في أوزبكستان.


وحقق البرازي البرونزية بزمن قدره 29 ثانية بينما نال الميدالية الذهبية سباح كازاخستاني والفضية سباح أوزبكستاني.

وهذه الميدالية هي الأولى لمنتخبنا في البطولة الحالية على أن يخوض لاعبو منتخبنا أيمن كلزية ومحمد النمر وعمر عباس وخالد بركات وبيان جمعة سباقاتهم خلال الأيام الأربعة القادمة.

سيريانيوز

2017-09-08 23:14:16
شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:



شارك بالتعليق