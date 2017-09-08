الاتحاد الآسيوي يفتح تحقيق بمباريات الجولة الأخيرة من تصفيات آسيا لمونديال 2018 اخبار الرياضة شارك

بدأ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التحقيق في التقاريرـ التي وردت حول ارتكاب مخالفات للتعليمات في مباريات الجولة الأخيرة من منافسات التصفيات الآسيوية لكأس العالم .

وينتظر الاتحاد حالياً كافة التقارير المعنية قبل بدء الخطوات التالية.



وأكد الاتحاد الآسيوي، في بيان، تعاونه مع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، من أجل توفير التقارير المطلوبة حول هذا الأمر، الذي يعتبر من اختصاصات فيفا.



وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خاطب، في شهر حزيران، الاتحادات الوطنية الأعضاء، وكافة أطراف اللعبة في آسيا، من أجل احترام مبادئ الحياد السياسي.



وشدد الاتحاد القاري، في رسالته، على هذا المبدأ، الذي يعتبر أساسياً للاتحاد الآسيوي، والحركة الرياضية العالمية، وهو ما تنص عليه المادة 3-3 من النظام الأساسي، "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حيادي في كافة الشؤون السياسية والدينية".



وأضاف الاتحاد الآسيوي أن الاتحادات الوطنية الأعضاء يجب أن تلتزم بالمادة، 4-14 والتي تنص على "الاتحادات الوطنية يجب أن تدير شؤونها باستقلالية ودون أي تدخل من أطراف ثالثة".



وتابعت الرسالة: "يطالب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كافة أطراف اللعبة باحترام هذه المبادئ الأساسية في المستقبل، وفي هذا الشأن فإن الاتحاد يشدد على المادة السادسة من النظام الأساسي، والتي تنص على أن كل شخص ومؤسسة، خاضعين بشكل مباشر أو غير مباشر للنظام الأساسي، يجب أن يلتزموا به وبأي تعليمات وتوجيهات وقرارات صادرة عن الاتحاد". سيريانيوز 2017-09-08 23:28:12 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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