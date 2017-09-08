واصل فريق باريس سان جيرمان، اكتساح منافسيه بالدوري الفرنسي، وذلك بالفوز على مضيفه ميتز بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة.

وكان عشاق الدوري الفرنسي ينتظرون مباراة باريس سان جيرمان ومتز للتعرف على قوة الفريق الباريسي عقب ضم الواعد كيليان مبابي القادم من موناكو، والذي قدّم أداءً ملفتاً في اختباره الأول.



وبهذا الفوز حقق الفريق الباريسي العلامة الكاملة، رافعًا رصيده إلى 15 نقطة، بينما بقى ميتز في قاع الترتيب، بلا رصيد، بتلقيه الخسارة الخامسة على التوالي.



ودخل باريس سان جيرمان بقوته الهجومية الضاربة المتمثلة بكل من مبابي والبرازيلي نيمار والأوروغوياني كافاني.



وسجّل أهداف باريس سان جيرمان كل من كافاني (31 و75) ومبابي (59) ونيمار (69) ولوكاس مورا (87)، بينما جاء هدف متز الوحيد بفضل ريفيه (37) علماً أنّ صاحب الأرض لعب منقوصاً منذ الدقيقة (56) عقب طرد الكاميروني إيكوتو.



وتعد مباراة باريس سان جيرمان فرصة جيدة للإسباني إيمري مدرب الفريق للتعرف على إمكانية تجانس مبابي ونيمار وكافاني قبل افتتاح مبارياته في دوري أبطال أوروبا عندما يحل ضيفاً على سلتيك الاسكتلندي الثلاثاء المقبل.