قالت وزارة الخارجية الكازاخستانية, يوم الجمعة, أن وفد النظام السوري أعلن عن مشاركته في الجولة السادسة من اجتماع أستانا حول سوريا.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته وكالة (سانا) الرسمية, أن التحضيرات جارية لعقد اجتماع أستانا السادس حول الأزمة في سوريا.

وجاء في بيان للوزارة أن "الحكومة السورية أعلنت عن مشاركة وفدها برئاسة مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري ووفد الأمم المتحدة برئاسة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا الذي سيساعد في عملية أستانا.. ونحن ننتظر الآن معلومات عن المشاركين الآخرين بما في ذلك تشكيل وفد المعارضة المسلحة".

وأشار البيان إلى أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا الكسندر لافرنتييف سيترأس الوفد الروسي إلى الاجتماع، بينما سيشارك القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد سوترفيلد بصفة مراقب.

وكانت وزارة الخارجية الكازاخستانية أعلنت مطلع أيلول الجارى, أن اجتماع أستانا القادم حول الأزمة في سوريا سيعقد في الـ 14 والـ 15 من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن الدول الضامنة للهدنة يخططون لعقد اجتماع بهدف اعتماد خرائط نهائية لمناطق وقف التصعيد في سوريا, وتشكيل فريق عمل مهمته متابعة ملف الموقوفين والمفقودين.

وكان الموفد الاممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا اعلن, في آب الماضي, ان محادثات أستانا بشأن سوريا ستعقد منتصف ايلول الحالي, يليها مفاوضات جنيف في تشرين الاول, في وقت اعرب عن الامل في التوصل إلى منطقة لخفض التوتر بإدلب.

وتم خلال اجتماع استانا 4 التوصل لاتفاق بين الدول الضامنة للهدنة للهدنة (روسيا – تركيا- ايران) حول انشاء 4 مناطق "خفض التوتر" بسوريا, لمدة 6 أشهر, دخل حيز التنفيذ 6 ايار الماضي.

وانتهت الجولة الـ5 من مفاوضات أستانا في 5 تموز ، بـنتائج وصفت بأنها " ايجابية" تهدف إلى تثبيت نظام وقف إطلاق النار في سوريا, بحسب وصف الدول الضامنة للهدنة.

سيريانيوز