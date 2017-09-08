سقط, يوم الجمعة, ضحايا مدنيين بينهم أطفال بقصف للتحالف الدولي بقيادة واشنطن على مدرسة في مدينة الرقة.

وأفادت وكالة (سانا) الرسمية, أن طيران التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" قصف مدرسة في مدينة الرقة ما أدى إلى مقتل 11 مدني بينهم 3 أطفال, بحسب مصادر متطابقة.

وأضافت أن طائرات التحالف استهدفت مدرسة في حي النهضة بالجهة الغربية من مدينة الرقة لجأ إليها عدد من الأسر هربا من إرهاب داعش وقصف التحالف أسفرت عن مقتل 11 مدنيا بينهم أسرة مؤلفة من رجل وزوجته و3 أطفال إضافة إلى وقوع عدد من الجرحى.

ورجحت المصادر أن يرتفع عدد القتلى بسبب "وجود جرحى بحالة حرجة" مبينة أن الغارة ألحقت دمارا كبيرا في المدرسة والمنازل المجاورة حيث يعمل الأهالي على إزالة الأنقاض والبحث عن ناجين.

وسقط قتلى وجرح في صفوف المدنيين, فجر الأربعاء الماضي, جراء قصف شنه التحالف الدولي, ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), على الرقة, ما أدى إلى ارتقاء عشرات القتلى عشرة منهم من عائلة واحدة إضافة إلى عدد كبير من المصابين.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة ل سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.

واعترف التحالف بتسببه بمقتل مدنيين خلال الغارات التي شنها على معاقل تنظيم "داعش", حيث وصل عدد القتلى المدنيين الى 685 منذ بدء عملياته العسكرية.

ويواجه التحالف اتهامات من قبل منظمات دولية باستهداف المدنيين والبنى التحتية خلال عملياته ضد "داعش" في سوريا فيما ترفض الحكومة السورية عمليات التحالف, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي".

سيريانيوز