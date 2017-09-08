بدأت الشرطة العسكرية الروسية يوم الجمعة، بنشر نقاط للمراقبة في منطقة عفرين شمال محافظة حلب بهدف وقف الأعمال القتالية في المناطق المعروفة بتخفيف التوتر.

ونقلت وكالة الانباء الروسية "ريا نوفوستي" عن المقدم في الشرطة العسكرية الروسية غيورغي بيترونين، قوله "عسكريو نقاط المراقبة يشرفون على الالتزام بوقف الأعمال العسكرية والمراقبة تجري في اتجاه خط التماس مع الخصوم".

وأضاف "عسكريونا في الوقت الحالي هم الضمانة هنا لاستمرار عملية الهدنة... سجلنا في الأيام الأخيرة عودة ما بين 3 – 5 عائلة إلى بيوتهم، ومنذ وصول العسكريين الروس إلى هذه المنطقة، وثق الناس في أن العملية السلمية ستتواصل".

وكان المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أنشأ اب الماضي ، لجنة مصالحة وطنية في عفرين شمال غرب حلب حيث ضمت ممثلين عن أجهزة الإدارة الذاتية في المحافظة، وعن المعارضة، ومركز المصالحة.

واوضح الضابط الروسي أن" نحو خمس سيارات ممتلئة بالأمتعة عبرت في اليوم الأخير فقط عبر الحاجز الروسي السوري المشترك في هذه المنطقة"، لافتا أن "السكان المحليين يستقبلوننا بمودة، حتى أن بعضهم يحاول تقديم الطعام إلينا. أقمنا علاقات طيبة مع السكان المدنيين، والناس لا يخافون منا ويثقون بنا".

وكان المركز الروسي للمصالحة اعلن في وقت سابق أنه بفضل جهود المركز، عاد أكثر من 50 أسرة إلى كانتون عفرين، بعد أن كانت غادرت منازلها منذ عدة سنوات بسبب الحرب.

يشار إلى أن منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية، تقع على الحدود السورية التركية، وعلى مقربة من منطقة أعزاز التي تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية المسلحة.

سيريانيوز