قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل, يوم الخميس, أن استهداف الطيران الإسرائيلي للأرضي السورية انطلاقا من الأجواء اللبنانية "سابقة لا يمكن السكوت عنها".

وأضاف الوزير باسيل في حديث لقناة (المنار) اللبنانية, أنها "المرة الأولى التي يقوم فيها الطيران الإسرائيلي، بقصف أهداف سورية من الأجواء اللبنانية".

وأشار إلى أن لا يمكن السكوت على انتهاك حرمة الأجواء اللبنانية من قبل طائرات يرجح أنها إسرائيلية، قامت بقصف قاعدة سورية قرب بلدة مصياف في ريف حماة الغربي .

ويأتي هذا التصريح بعدما كان قد أعلن قرار المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، الذي أوكل باسيل بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بسبب "خرق الطيران الإسرائيلي الأجواء اللبنانية واستعمالها لقصف الأراضي السورية".

وكان الجيش النظامي أعلن صباح الخميس، عن مقتل جنديين ووقوع خسائر مادية، جراء غارات إسرائيلية على موقع عسكري بالقرب من مدينة مصياف في ريف محافظة حماة , وبحسب تقارير إعلامية , فقد أوردت معلومات متطابقة بأن الموقع الذي تم استهدافه تابع لمركز البحوث العلمية المسؤول عن تصنيع وتطوير السلاح الكيماوي في سوريا

ويشن الطيران الإسرائيلي من وقت لآخر غارات على مواقع بسوريا, و وينفذ الطيران الإسرائيلي تلك الغارات عادة من الأجواء اللبنانية أو من الجولان المحتل.

سيريانيوز