أرسلت الحكومة السورية، يوم الجمعة، رسالة إلى جلس حقوق الإنسان، تنفي فيها التهم الموجهة للقوات النظامية في تقرير للأمم المتحدة الأخير، بتنفيذ هجوم كيميائي على خان شيخون نيسان الماضي.

وقال مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان في الرسالة، ان "سوريا لم ولن تستخدم الغازات السامة ضد شعبها، لأنها لا تمتلكها أصلا ولأنها تعتبر استخدام مثل هذه الغازات جريمة أخلاقية لا يمكن إلا إدانتها".

وطالبت الحكومة السورية مجلس حقوق الإنسان، "بوقف عمل مثل هذه اللجان التي تسيء إلى هيبة المجلس ودوره وبوضع الضوابط الكفيلة بمنع بعض الدول الأعضاء من استغلال آليات المجلس للتحكم بعمل اللجنة وتجييره لخدمة أهدافها السياسية على حساب سمعة المجلس ونزاهته."

وكان تقرير صدر يوم الأربعاء، عن لجنة محققين دوليين تابعين للأمم المتحدة اتهم قوات الجيش النظامي بإسقاط غاز السارين جواً على بلدة خان شيخون في ريف ادلب نيسان الماضي، محملة إياها مسؤولية مقتل أكثر من 80 شخصاً. وذلك بعد تأكيد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 30 حزيران الماضي، استخدام غاز السارين في هجوم استهدف خان شيخون بمحافظة ادلب نيسان الماضي.

يشار الى ان سوريا انضمت إلى ميثاق حظر الأسلحة الكيماوية في 2013 بموجب اتفاق روسي أمريكي لتفادي تدخل واشنطن عسكريا في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

سيريانيوز