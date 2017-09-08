قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون أن "الجيش اللبناني سينتشر على طول الحدود الشرقية لحماية الارض"، مشيرا الى ان "العسكريين الشهداء كانوا عنوان معركة فجر الجرود".

وأكد قائد الجيش اللبناني, في كلمة له خلال مراسم تشييع شهداء الجيش في وزارة الدفاع, انه "كان لحضور الرئيس ميشال عون في غرفة عمليات القيادة بالغ الاثر في رفع معنويات الجيش "، لافتا إلى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري كان دائما داعما للجيش وهو القائل جيشك دائما على حق ، كما ان موقف رئيس الحكومة سعد الحريري وتفقده للأراضي المحررة كان له اثر ايجابي وما كان لعملية فجر الجرود ان تتحقق لولا القرار السيادي للحكومة".

واكد العماد عون ان "فرحتنا بالانتصار تبقى حزينة وكنا نأمل تحريركم لتشاركونا الفرحة الا ان يد الارهاب اخفتكم شهداء اعزاء تخت ارض الوطن وامام نعوشكم ايها الشهداء يتوجب الانحناء ولكننا سنبقى رافعي الرأس بكم"، مشددا على اننا "لن ننسى خلايا الارهاب السرطانية التي قد تسعى للانتقام بمختلف الاساليب ومنها اسلوب الذئاب المنفردة"، مضيفا:"يجب ان لا ننسى الارهاب الاساسي وهو العدو الاسرائيلي وعلينا حماية جنوبنا الغالي كما نؤكد التزمنا التام بالقرار 1701 بكامل مندرجاته بالتعاون مع القوات الدولية".

وأعلن الجيش اللبناني رسمياً, في 30 اب الماضي, انتهاء عملية "فجر الحدود" ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا, حيث كان من اهداف العملية كشف مصير الجنود اللبنانيين المخطوفين.

يشار الى ان "حزب الله" بالتعاون مع الجيش السوري, قاما بالهجوم على مسلحي "داعش" من الجانب السوري للحدود, حيث تم الاعلان عن تحقيق تقدم في المنطقة, تزامنت مع عملية عسكرية شنها الجيش اللبناني على التنظيم على الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا, دون تنسيق مع الجيش السوري والحزب.

سيريانيوز