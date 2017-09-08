لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون، جراء سقوط قذائف وإطلاق نار عشوائي في أحياء بدير الزور ودرعا.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية، ان شخصاً قتل وأصيب 5 آخرون، ليل الخميس، جراء سقوط قذائف هاون، مصدرها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) على حي القصور في مدينة دير الزور.

وكان 7 اشخاص قتلوا يوم الخميس وأصيب 29 اخرون جراء سقوط القذائف الصاروخية والهاون على حى هرابش فى أقصى الجنوب الشرقى للمدينة.

وفي مدينة درعا، قالت الوكالة إن طفلاً وامرأة أصيبوا بجروح صباح الجمعة، نتيجة اطلاق نار عشوائي على حيي الكاشف والضاحية في المدينة.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم نقل الطفل الى مشافي دمشق نظرا لإصابته الخطيرة.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحلب ودير الزور ودرعا لسقوط قذائف هاون وصاروخية, في حين تشهد المناطق الخاضعة سيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي بمساندة الطيران الروسي, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا.