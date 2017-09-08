أكدت موسكو يوم الجمعة، على ضرورة إجراء تحقيق غير منحاز وغير مسيس في حالات استخدام "الكيميائي" في سوريا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها نشرته وسائل اعلام، إن ن"ائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف نوه أثناء لقاءه مع إدموند موليه، رئيس الآلية المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة للتحقيق في استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، إلى ضرورة إجراء تحقيق عالي المهنية وغير منحاز وغير مسيس في الحالتين المذكورتين وغيرها من الحالات المتعلقة باستخدام المواد السامة في سوريا".

وقال ريابكوف إنه "يتوجب على خبراء آلية التحقيق المشتركة زيارة بلدة خان شيخون وقاعدة الشعيرات الجوية التي يُزعم أن غاز السارين المستخدم في خان شيخون كان يخزن فيها".

وكانت الولايات المتحدة شنت في 7 نيسان الماضي هجوما صاروخيا على قاعدة الشعيرات بريف حمص التابعة للجيش النظامي, قالت انه رد على الهجوم الكيماوي الذي حدث في خان شيخون مؤخرا , أودى بحياة العشرات, وتم اتهام النظام السوري بالمسؤولية عنه, الامر الذي نفاه.

واعتبرت الخارجية الروسية أن زيارة خان شيخون والشعيرات يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من عمل آلية التحقيق المشتركة

ويزور موليه موسكو لإجراء مشاورات على مستوى الخبراء بشأن استخدام السلاح الكيميائي في قرية معراتة أم حوش بريف حلب في 16 أيلول 2016 وفي بلدة خان شيخون في 4 نيسان 2017.

واتهمت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، قوات الجيش النظامي بإسقاط غاز السارين جواً على بلدة خان شيخون في ريف ادلب نيسان الماضي، محملة إياها مسؤولية مقتل أكثر من 80 شخصاً. وذلك بعد تأكيد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 30 حزيران الماضي، استخدام غاز السارين في هجوم استهدف خان شيخون بمحافظة ادلب نيسان الماضي.

يشار الى ان سوريا انضمت إلى ميثاق حظر الأسلحة الكيماوية في 2013 بموجب اتفاق روسي أمريكي لتفادي تدخل واشنطن عسكريا في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

سيريانيوز