قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لوديريان، يوم الجمعة، أن رحيل الرئيس السوري بشار الأسد لا يجب أن يكون شرطا لبدء عملية الانتقال السياسي في البلاد.

واضاف لوديريان عقب مباحثاته مع نظيره الروسي في العاصمة موسكو، "لقد أكدنا سابقا أنه من أجل البدء بعملية الانتقال السياسي لا يجب المطالبة بشروط مسبقة، أي رحيل الأسد".

ونوه لو دريان إلى أن "فرنسا أكدت سابقا أن الأسد ليس هدفا في عملية التغيير السياسي".

وكان لو دريان قال في 26 آب الماضي، ان رحيل الأسد ليس شرط مسبق , مشددا على ان الأولوية هي الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال في 21 حزيران الماضي إنه لا يرى بديلا شرعيا للرئيس السوري بشار الأسد، وإن فرنسا لم تعد تعتبر رحيله شرطا مسبقا لتسوية النزاع في سوريا، مشيرا الى ان اولويات بلاده هي حرب شاملة ضد الجماعات الارهابية.

وحددت الإدارة الفرنسية أولوياتها بشان الملف السوري, منذ انتخاب ماكرن رئيسا لفرنسا, وهي إرساء وقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية, وهزيمة تنظيم (داعش) , والتحاور مع جميع الاطراف السورية, فيما رفضت ربط التسوية السورية برحيل الأسد, مشيرة الى انها لم تعد تعتبر رحيله شرطا مسبقا لحل النزاع.

سيريانيوز