قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، إن بلاده ستشعر بالإنزعاج في حال كان الرئيس بشار الأسد يستخدم أسلحة كيماوية في سوريا.

وذكرت وسائل اعلام أن ترامب أكد خلال مؤتمر صحفي، إن أمريكا ستنزعج بشدة، إذا كان الأسد يستخدم أسلحة كيماوية في سوريا.

ويمثل موضوع الكيميائي أحد أهم جوانب الأزمة السورية على المستوى الدولي، حيث تواجه سلطات البلاد اتهامات متكررة من قبل المعارضة والدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، باستخدام هذه الأسلحة ضد المسلحين، بل والمدنيين، الأمر الذي تنفيه كل من دمشق وموسكو، معتبرتين هذه الادعاءات ذريعة لاتخاذ خطوات معادية للحكومة السورية.

ونوه الرئيس الأمريكي بأنه لابد من العمل خلال الفترة القادمة للقضاء على تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) فى سوريا.

وتقود واشنطن تحالفاً دولياً منذ 2014، يضم أكثر من 60 دولة، يوجه ضربات جوية ضد مواقع "داعش" في سوريا والعراق، كما يقدم الدعم العسكري لتحالف عربي تشكل "قوات سوريا الديمقراطية" أساساً فيه، يشن حملة "غضب الفرات" لاسترجاع الرقة من "داعش".

سيريانيوز