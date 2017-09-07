زارت السيدة أسماء الأسد يوم الخميس، مدرسة دار الأمان لأبناء الشهداء في مدينة طرطوس.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن المدرسة تم افتتاحها بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، وهي تضم كادرا تدريسيا متخصصا بما في ذلك الإرشاد النفسي والاجتماعي، وتوفر خدمات وتسهيلات متكاملة لطلابها من أبناء وبنات الشهداء من وسائل ترفيه وتثقيف ومواصلات ولباس وقرطاسية ووجبات غذائية إلى جانب تقديم دعم مالي شهري لذوي الطلاب.

وأثنت السيدة أسماء على الجهود التي يبذلها القائمون على الدار، مؤكدة أهمية تعزيز هذه التجربة الواعدة وتوسيعها لتشمل محافظات وجهات أخرى.

وتستوعب الدار حاليا 200 طالب وطالبة في المرحلة الأولى من التعليم الأساسي من الصف الأول الى الصف السادس من أبناء وبنات الشهداء وقد أقيمت على مساحة تصل الى 1458 مترا مربعا وتضم مكتبة وقاعة حاسوب وقاعة ترفيه وملعب كرة سلة بالإضافة للقاعات الدراسية وتشرف عليها وزارة الأوقاف وتدرس مناهج وزارة التربية.

وتراجعت أنشطة اسماء الأسد, منذ بدء الازمة, ومشاركتها في العديد من المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في سوريا, لتعاود مزاولتها خلال العامين الماضيين, واقتصرت اطلالاتها على الانشطة ذات الطابع الاجتماعي ولقاء ذوي القتلى في صفوف الجيش السوري.

سيريانيوز