قالت وكالة نوفوستي الروسية نقلا عن مصدر عسكري دبلوماسي، يوم الخميس، إن القوات الجوية الأمريكية قامت، أواخر آب الماضي، بإجلاء أكثر من 22 قياديا لـ"داعش" من محافظة دير الزور إلى شمال البلاد، في حين نفى التحالف الدولي هذه الأنباء.

وأوضح المصدر، حسب وكالة (نوفوستي) الروسية أنه "جرى خلال الأسبوع الماضي من شهر آب، وعلى خلفية العمليات الناجحة للقوات الحكومية السورية في شرق سوريا، الإجلاء العاجل لعدد من القياديين الميدانيين، الذين تشرف عليهم الاستخبارات الأمريكية، من منطقة دير الزور إلى المناطق الآمنة من أجل استخدام خبرتهم في الجبهات الأخرى".

وأوضح المصدر أن "مروحية تابعة للقوات الجوية الأمريكية سحبت، ليلة 26 آب ، قياديين اثنين ميدانيين لداعش، من أصول أوروبية، برفقة أفراد عائلتيهما من المنطقة التابعة لبلدة الطريف في ريف مدينة دير الزور الشمالي الغربي".

ونوه المصدر أنه في يوم 28 من الشهر ذاته نفذت القوات الأمريكية، عملية أوسع حيث أجلت على متن عدة مروحيات حوالي 20 قياديا آخرين من التنظيم، المصنف إرهابيا على المستوى الدولي، بالإضافة إلى مسلحين مقربين منهم، من منطقة البو ليل جنوب غربي مدينة دير الزور، ونقلتهم إلى شمال سوريا.

وأشار المصدر إلى أن "كل ذلك يسهم بشكل أكبر، في نهاية المطاف، في إنجاح العملية الهجومية، التي تنفذها القوات الحكومية السورية شرق سوريا".

وأوضح المصدر أن "المسلحين الأسرى يتحدثون خلال عمليات الاستجواب عن حالات متعددة للدعم الذي تقدمه استخبارات الولايات المتحدة للقياديين الميدانيين للتنظيمات الإرهابية، منذ فترة ولاية الإدارة الأمريكية السابقة وحتى الوقت الراهن".

وشدد المتحدث على أن عمليات الإجلاء لمثل هؤلاء القياديين في داعش، التي نفذت، ليست الأولى من نوعها، "حيث قامت مروحيات أمريكية، خلال شهر أيار الماضي، بسحب قياديين ميدانيين ومسلحين من أصول أوروبية من بلدة كسرة في محافظة دير الزور، بينما تم رصد عمليات مشابهة لإجلاء عناصر التنظيم في محافظة الرقة خلال شهري حزيران وتموز".

ومن جهته، نفى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأنباء، التي تحدثت عن إجلائه، أواخر شهر آب الماضي، أكثر من 22 قياديا من التنظيم من دير الزور شرق سوريا إلى شمال البلاد، مؤكدا أن هذه التقارير كاذبة.

وكان الجيش النظامي تمكن يوم الثلاثاء، من كسر حصار تنظيم "داعش" على مدينة دير الزور الذي استمر نحو 3 سنوات.

يشار إلى أن "داعش" حاصر دير الزور منذ العام 2014، وواجه حملة لطرده من المدينة، حيث شنت طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضربات جوية على مواقعه في المدينة، إضافة لضربات ومعارك الجيش النظامي المدعوم من روسيا.

سيريانيوز