أصدر الرئيس بشار الأسد الخميس المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2017 القاضي بتعديل مقدار المكافأة الشهرية المنصوص عنها في المادتين الاولى والثالثة من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 1971 وتعديلاته التي تمنح للطلاب الاوائل في الشهادات العامة.

ونصت المادة الاولى من المرسوم على انه يعدل مقدار المكافأة الشهرية المنصوص عنها في المادتين الاولى والثالثة من المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 5-8-1971م وتعديلاته التي تمنح للطلاب الاوائل في الشهادات العامة ليصبح مقدارها 10000 عشرة آلاف ليرة سورية للتلاميذ الأوائل في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية و15000 خمسة عشر ألف ليرة سورية للطلاب الاوائل في الشهادة الثانوية بمختلف فروعها".

وكانت وزارة التربية أنجزت مؤخراً مشروع المرسوم التشريعي الخاص بتعديل مقدار المكافأة الشهرية التي تمنح للطلاب الأوائل في الشهادات العامة والمنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 33/تاريخ 5/8/1971 وتعديلاته وينص على تعديل مكافأة الأوائل في الشهادات العامة ليصبح 10 آلاف ليرة للتلاميذ الأوائل في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، بزيادة مقدارها 7 آلاف ليرة، و15 ألف ليرة للطلاب الأوائل في الشهادة الثانوية بمختلف فروعها بزيادة مقدارها 12 ألف ليرة.

واشارت المادة الثانية الى ان ذلك يشمل الطلاب الاوائل في دورة عام 2009 م وما بعدها المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 5-8-1971 م.

وبيّنت إحصائيات وزارة التربية أن العبء المالي التقديري المضاف نتيجة زيادة 7 آلاف ليرة على المكافأة الممنوحة لشهادة التعليم الأساسي و12 ألف للشهادة الثانوية بفروعها، قد زاد بنسبة الضعفين، إذ أن القيمة الإجمالية السنوية لمجموع الطلبة المشمولين بمشروع المرسوم تصل إلى 227 مليون ليرة ، مبيّنة أن الإجمالي الشهري هو 18.929 مليون ليرة موزعة على المرحلتين ولكل الفروع، حصة التعليم الأساسي منها 3.353 ملايين شهرياً، والبقية من حصة طلبة التعليم الثانوي.

سيريانيوز