عثرت الجهات المختصة اللبنانية, على جثة فتاة من الجنسية السورية على جانب طريق عام بلدة الصويري في لبنان.

وذكرت (وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية), أنه صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة بلاغاً مفاده أنه عند "الساعة 8.00 من صباح تاريخ 4/09/2017 عثر على المدعوة: دعاء أبو دحلوش (مواليد عام 1998، سورية) جثة على جانب طريق عام بلدة الصويري".



وأضاف البلاغ أن بمعاينتها من قبل الطبيب الشرعي، أفاد بوجود كدمات عدة وجروح من الجهة الخلفية للرأس والكوعين الأيمن والأيسر ونزيف في الدماغ وكسر في عظمة الرأس الخلفية وآخر في الرقبة، حيث تبين أنها جميعها ناتجة عن السقوط والارتطام بأجسام صلبة.



وتابع أنه نتيجة المتابعة والرصد الحثيثين، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي عند الساعة 19.00 من تاريخ 5/9/2017 وفي محلة المرج، من توقيف المشتبه فيه المدعو: ح. أ. (مواليد عام 1984، لبناني) داخل "فان" نوع نيسان.



وأشار أنه بالتحقيق معه بناء على إشارة القضاء المختص، اعترف انه وفي أثناء وجود المغدورة معه على متن الـ "فان" وهو متجه نحو مفرق الصويري، وبعد أن أنزل جميع الركاب وبقيت هي بمفردها معه، سألها إن كانت تملك أوراقاً ثبوتية قانوينة، فأجابته أن تواجدها في لبنان هو غير شرعي, حينها طلب منها ممارسة الجنس معه، وإلا فإنه سيسلمها إلى القوى الأمنية, فما كان منها إلا أن فتحت باب السيارة التي كانت تسير بسرعة متوسطة، ورمت بنفسها فارتطمت بالأرض، عندها لاذ بالفرار خوفا من توقيفه.

ويأتي ذلك بعد حوالي 10 أيام على العثور على جثة امرأة سورية في محلة الحمرا على طريق التهريب في المصنع ما بين الحدود اللبنانية- السورية.

وتكررت حوادث تعرض سوريين لعمليات طعن و محاولات قتل وخطف وسلب في عدة مناطق بلبنان.

ويعد لبنان من أكثر الدول استقبالا للاجئين السوريين، إذ تجاوزت أعدادهم أكثر من مليون، بحسب الأمم المتحدة, فيما يقول مسؤولون لبنانيون أنهم تجاوزا مليون ونصف, حيث يشكلون عامل ضغط اقتصادي واجتماعي على البلاد.

سيريانيوز