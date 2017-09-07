كشف وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، عن وجود روابط بين ورشة سرية لصناعة المتفجرات تم العثور عليها، أمس الأربعاء، في ضواحي باريس، و"مناطق خارجية ".

ولم يستبعد كولومب, في مقابلة أجرتها معه إذاعة Franceinfo، يوم الخميس، وجود "شبكة أوسع" لها روابط مع العراق وسوريا، بعد الكشف عن ورشة سرية في بلدة فيلجويف قرب باريس واعتقال ثلاثة أشخاص في إطار هذه القضية.

وأوضح الوزير الفرنسي أن افتراض وجود هذه الروابط مبني على "عدد من الاتصالات الهاتفية التي تم رصدها"، مضيفا أن المشتبه بهم، وهم من مواطني فرنسا، لم يكونوا معروفين سابقا لدى أجهزة الأمن الوطنية التي لم تراقبهم.

وكان رجال الأمن الفرنسيون عثروا، يوم الأربعاء، داخل شقة في فيلجويف، على مكونات تصلح لاستخدامها في تحضير العبوات الناسفة, وقالت الشرطة إنها عثرت على مادة بيروكسيد الأسيتون خلال ذلك.

ويعتبر تصنيع متفجرات بيروكسيد الأسيتون من العمليات غير المعقدة، إلا أنها من المواد شديدة الانفجار، وقد استخدمها الإرهابيون في عدد من هجمات تنظيم "داعش" في أوروبا في السنوات الأخيرة.

يشار إلى أنه تعرضت فرنسا لعدة هجمات عنيفة من إرهابيين راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى و تعيش فرنسا وعدة دول أوروبية حالياً حالة من التأهب الأمني تحسباً لوقوع أي هجمات إرهابية من متشددين.

سيريانيوز