أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين، يوم الخميس، أسماء الناجحين في الامتحان الكتابي لمسابقة تعيين عدد من العاملين بوظيفة معاون رئيس ديوان بالفئة الاولى وموعد ومركز المقابلات الشفهية.

وحددت الوزارة في قرار إعلان النتائج موعد المقابلات الشفهية للناجحين في المسابقة الكتابية يومي الجمعة والسبت الموافق لـ 13و14 من تشرين الاول 2017 في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين.

وكانت الوزارة أعلنت عن مسابقة لتوظيف عدد من العاملين بوظيفة معاون رئيس ديوان من الفئة الأولى في 13 تموز الماضي.

وتخصص نسبة 50 بالمئة من الشواغر المشار إليها في الإعلان لذوي الشهداء العسكريين وقوى الأمن الداخلي والمدنيين وفي حال عدم توفر نسبة 50 بالمئة من ذوي الشهداء ممن تقدموا إلى المسابقة يصار إلى ملء تلك الشواغر من غيرهم.

يشار إلى ان الحكومة أصدرت قراراً يقضي بإضافة 10 درجات للمحصلات النهائية للمشمولين بأحكام المرسوم المتضمن الحجز لذوي الشهداء ومن في حكمهم نسبة 50% من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة .

سيريانيوز