أقدم عامل سوري , يوم الاربعاء, على طعن عامل آخر من الجنسية السورية عقب إشكال دار بينهما في بساتين البرغلية بلبنان ولاذ بعدها بالفرار .

وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية", أن إشكالاً دار بين عاملين سوريين يعملان في أحد البساتين في منطقة البرغلية شمال صور، حيث أقدم احدهما على طعن الآخر ثلاث طعنات سكين في بطنه نقل على إثرها إلى مستشفى جبل عامل حيث يخضع لعملية جراحية.

وأشارت الوكالة الوطنية إلى أن الأجهزة الأمنية اللبنانية تعمل حالياً على البحث عن الجاني الذي توارى عن الأنظار.

وتكررت حوادث تعرض سوريين لعمليات طعن و محاولات قتل من قبل موطنيهم في عدة مناطق بلبنان.

ويعد لبنان من أكثر الدول استقبالا للاجئين السوريين، إذ تجاوزت أعدادهم أكثر من مليون، بحسب الأمم المتحدة, فيما يقول مسؤولون لبنانيون أنهم تجاوزا مليون ونصف, حيث يشكلون عامل ضغط اقتصادي واجتماعي على البلاد.

سيريانيوز