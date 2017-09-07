بدد الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو حلم السويسري روجيه فيدرر بإحراز لقبه الكبير الثالث خلال العام الحالي، بفوزه عليه الخميس 7-5 و3-6 و7-6 (10-8) و6-4 في الدور ربع النهائي من بطولة الولايات المتحدة في كرة المضرب، آخر البطولات الأربع الكبرى.

وكان فيدرر، صاحب 19 لقبا كبيرا في مسيرته المظفرة، يمني النفس بإحراز لقب البطولة الأميركية بعد تتويجه في أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي وبطولة ويمبلدون في تموز/يوليو الماضي، علماً بأنه لم يشارك في بطولة رولان غاروس.



وكان دل بوترو وضع حدا لسيطرة فيدرر على لقب فلاشينغ ميدوز من 2004 إلى 2008 بالفوز عليه في نهائي عام 2009، ومنذ ذلك التاريخ لم يتمكن السويسري من احراز اللقب في نيويورك.



كما أن دل بوترو حرم فيدرر من استعادة صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين الذي سيبقى في حوزة الإسباني رافايل نادال الذي بلغ نصف النهائي للمرة السادسة في البطولة الأميركية.



وكان دل بوترو عاد من بعيد في الدور السابق عندما قلب تخلفه بمجموعتين أمام النمسوي دومينيك ثييم الى فوز بخمس مجموعات في مباراة ماراتونية حسمها لصالحه رغم مرضه، وسيلتقي في نصف النهائي مع نادال.



وبدأ دل بوترو المباراة بشكل مثالي وحسم المجموعة الاولى في مدى 41 دقيقة، لكن السويسري المخضرم (36 عاما) رد عليه من خلال اعتماد اسلوب هجومي وصعود متكرر الى الشبكة ليعادل النتيجة في المجموعة الثانية.



لكن فيدرر أهدر أربع فرص في المجموعة الثالثة لحسمها لصالحه، فاستغل منافسه الأمر وانتزعها لصالحه.



ونجح دل بوترو مبكراً في المجموعة الرابعة في كسر إرسال فيدرر الذي ارتكب العديد من الأخطاء المباشرة، ليحافظ على تقدمه ويحسم المباراة.



وبفوزه على فيدرر، حال دل بوترو أيضاً دون مواجهة نادال لفيدرر وذلك للمرة الأولى في بطولة فلاشينغ ميدوز.