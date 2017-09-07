انتقد المنسق العام "لمنصة الرياض" رياض حجاب, تصريحات الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا حول سوريا, ووصفها بالغير مدروسة.

وقال حجاب, في تغريدات عبر صفحته (تويتر),ان " تصريحات دي مستورا تعكس هزيمة الوساطة الأممية في إنفاذ قرارات مجلس الأمن واحترام التزاماتها أمام المجتمع الدولي".

وأضاف حجاب "مرة بعد أخرى يورط دي مستورا نفسه بتصريحات غير مدروسة تعزز دعوتنا لطرح أممي جديد إزاء القضية السورية".

وكان دي ميستورا دعا، يوم الأربعاء، ممثلي المعارضة السورية إلى التحلي بالواقعية قبيل استئناف مفاوضات مع النظام السوري في جنيف.

واشار الى الثورة السورية ماضية، والمهزوم هو من فقد الشرعية والسيادة والقرار الوطني، وبات خاضعا لاملاءات طهران" .

وبرزت دعوات دولية حول اهمية توحيد المعارضة السورية, قبيل انعقاد مفاوضات جنيف, وسط مساعي سعودية لذلك, في ظل اختلاف بالمواقف بين منصات "الرياض" و "موسكو" و "القاهرة".

وترفض "منصة الرياض" استمرار الاسد في السلطة, وهو امر مخالف لمبادئ "منصة موسكو", اما الأولوية بالنسبة "لمنصة القاهرة" هو تحقيق انتقال سياسي مشترك بين الحكومة والمعارضة للتوحد من أجل محاربة "الإرهاب".

وتحدثت أنباء في الاونة الاخيرة عن قرار رياض حجاب بتنحيه من رئاسة "الهيئة العليا للتفاوض" المعارضة, بعد عقد اجتماع الرياض بشأن المعارضة, لاسباب صحية.