إصابة شخص بقذائف صاروخية على السلمية بريف حماة الاخبار المحلية شارك

سقطت, صباح يوم الخميس, عدة قذائف على مدينة السلمية بريف حماه الشرقي ما أدى إلى إصابة شخص وأضرار مادية بالممتلكات.

وأفادت وكالة (سانا) الرسمية, أن عدة قذائف صاروخية سقطت على الأحياء السكنية في مدينة سلمية ما تسبب بإصابة شخص بجروح وإلحاق أضرار مادية بمنازل المواطنين والبنى التحتية. ولقي الأحد الماضي, عدة أشخاص حتفهم وأصيب آخرون ووقعت أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة جراء سقوط قذائف صاروخية على الأحياء السكنية في السلمية بريف حماه. وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحلب ودير الزور ودرعا لسقوط قذائف هاون وصاروخية, في حين تشهد المناطق الخاضعة سيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي بمساندة الطيران الروسي, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا. سيريانيوز

2017-09-07 13:26:47 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق