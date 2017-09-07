وصلت، يوم الخميس، قافلة محملة بالمواد الغذائية الطبية ومستلزمات العملية التعليمية إلى مدينة دير الزور بعد يومين من تمكن الجيش النظامي من كسر الحصار عن المدينة.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية ان "القافلة وصلت إلى الفوج 137 في الجهة الجنوبية الغربية للمدينة، وعلى متنها آلاف السلل الصحية والغذائية والدوائيةـ إضافة إلى الكتب والقرطاسية والمستلزمات المدرسية".

وتابعت الوكالة ان "الجهات المعنية بمحافظة دير الزور ستقوم بتوزيع المواد على الأهالي الذين عانوا ويلات الحصار لسنوات".

وانطلقت يوم الأربعاء، من محافظة حمص، قافلة مؤلفة من 40 سيارة شاحنة تحمل نحو 1000 طن من المواد الغذائية من خضار وفواكه ومواد تموينية وتحويلية ومنظفات، بهدف توفير السلع الاستهلاكية بنفس الأسعار التي تباع في بقية المحافظات.

كما أرسلت وزارة الصحة عيادة طبية متنقلة و4 سيارات اسعاف لنقل الحالات الحرجة من المرضى والمصابين إلى مشاف خارج المدينة، وشحنتي دواء وتجهيزات طبية تتضمنان أدوية إسعافية وأخرى خاصة بالأمراض المزمنة وغيرها بوزن 9 أطنان.

وكان رئيس اللجنة العليا للإغاثة وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أكد يوم الأربعاء، انه بناء على توجيهات الرئيس بشار الأسد للفريق الحكومي بضرورة مواكبة انتصارات الجيش النظامي في مدينة دير الزور، تم إرسال ما يزيد على 28 شاحنة محملة بأكثر من 30000 سلة صحية وغذائية ودوائية اضافة إلى الكتب والقرطاسية والمستلزمات المدرسية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصولها.

يشار إلى ان الجيش النظامي وكسر حصار "داعش" لثلاث سنوات لمدينة دير الزور ، بالتقاء قوات الجيش المتقدمة من ريف دير الزور الجنوبي الغربي مع القوات المتواجدة بالفوج 137 غرب المدينة.

وكان "داعش" يحاصر دير الزور منذ العام 2014، ويواجه حملة لطرده من المدينة، حيث تشن طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضربات جوية على مواقعه في المدينة، إضافة لضربات ومعارك الجيش النظامي المدعوم من روسيا.