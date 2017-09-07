لقي 7 أشخاص حتفهم وأصيب اثنان آخران، يوم الخميس، بحادثة دهس وقعت في أحد شوارع مدينة إيرانشهر جنوب إيران

ونقلت وسائل إعلام عن قائد شرطة محافظة سيستان بلوشيستان، قوله ان " 9 أشخاص من أسرة واحدة كانوا ينزلون من حافلة ركاب كانت تقلهم على طريق فتح السريع قرب مدينة إيرانشهر، عندما كانت سيارة تتجه بسرعة فائقة بعكس السير وتصدمهم، ما أدى إلى مصرع 7 منهم وإصابة اثنين.

ولم يشر قائد شرطة المرور إلى طبيعة الحادث أن كان يحمل طابعا إرهابيا أم عرضيا.

وتكررت حوادث الدهس في فرنسا وبريطانيا وألمانيا وألمانيا، وكأن أكبرها مؤخراً حادثة دهس في برشلونة الاسبانية، وأسفر عن مقتل 13 شخصاً واصابة 50 اخرين في آب الماضي.

وكانت أضخم حادثة دهس في دول أوروبا وقعت في نيس الفرنسية العام الماضي، أودت بحياة حوالي 85 شخصاً وإصابة 150 آخرين.

سيريانيوز