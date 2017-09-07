وصف آخر سفير أمريكي لدى سوريا روبرت فورد الادارة السورية بأنها في "أقوى حالاتها العسكرية", بينما المعارضة السورية في "أضعف مواقفها".

وقال فورد, في حوار له على فضائية (الميادين), ان "الإدارة السورية برئاسة الأسد حاليا في أقوى حالتها العسكرية منذ ست سنوات", مشيرا الى ان الولايات المتحدة "قد قبلت حقيقة أن الأسد يفوز ".

واعتبر فورد ان المعارضة سواء السياسية أو المجموعات المسلحة في "أضعف مواقفها", مبينا ان "مؤيدى المعارضة الغربية والإقليمية تخلوا عن المعارضة السورية".

وسبق ان اعلن فورد في اب الماضي، إن الأسد انتصر في الحرب التي تخمد يوماً بعد يوم, مضيفا أنه ربما لن يخضع لأي مساءلة لتحمل المسؤولية.

وتابع السفير السابق ان "المعارضة السورية ارتكبت أخطاء عديدة خلال الأزمة، علي سبيل المثال، عدم تقديم المعارضة السياسية أي مشروع سياسي واضح يمكن أن يفهمه ويقبله السوريون".

وأشار فورد إلى أن الحرب الأهلية السورية آخذة في الانخفاض، و"هذا شيء جيد".

وبخصوص الدعم الأمريكي للأكراد في شمال سوريا، قال فورد ان فكرة أن الولايات المتحدة ستدافع عسكريا عن المصلحة الكردية "أمر خاطئ"، محذرا من أن الأكراد "لا ينبغي أن يعتمدوا على المساعدة الأمريكية، بل عليهم أن يبدؤوا المحادثات مع حكومة دمشق مباشرة".

وتدعم واشنطن المقاتلين الاكراد في المعارك ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في الرقة, كما زودتهم بالسلاح, الامر الذي مخاوف تركيا واعتبرت الخطوة تهديد لأمنها، إذ تصنف "وحدات حماية الشعب الكردية" السورية كتنظيم إرهابي لصلاته بـ"حزب العمال الكردستاني".

وأضاف "الوجود الأمريكي "لن يستمر لفترة طويلة اذا لم تتفاوض المجموعات الكردية مع النظام السوري"

وعززت واشنطن مؤخرا من تواجد قواتها وعسكرييها ومستشاريها بشمال سوريا في مهمات مختلفة، لمساعدة حلفائها المحليين في القتال ضد تنظيم الدولة الاسلامية "داعش".