قررت 16 ولاية امريكية , يوم الاربعاء, دعوى قضائية في نيويورك, ضد الرئيس دونالد ترامب, بسبب عزمه إنهاء برنامج لحماية المهاجرين غير الشرعيين .

وذكرت وسائل اعلام ان الدعوى قدمتها ولايات نيويورك، وماساتشوستس، وواشنطن، وكونيتيكت، وديلاوير، وهاواي، وإلينوي، وأيوا، ونيو مكسيكو، ونورث كارولينا، وأوريغون، وبنسلفانيا، ورود آيلاند، وفيرمونت، وفرجينيا، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا (واشنطن العاصمة).

وجاءت الدعو عقب ساعات على اندلاع مظاهرات في عدة مدن امريكية, احتجاجا على عزم ترامب العمل على إنهاء برنامج لحماية المهاجرين غير الشرعيين .

وأرجعت إدارة ترامب قرارها إلى أن البرنامج حرم مئات الأميركيين من فرص عمل من خلال السماح لأولئك المهاجرين غير الشرعيين بشغل تلك الوظائف.

ولم يصرح ترامب شخصياً بشأن هذا القرار الذي من المتوقع أن يثير عاصفة سياسية في واشنطن, حيث اعتبر وزير العدل الامريكي أنه "ليس من الرأفة عدم تطبيق قوانين الهجرة" موضحاً أن "تطبيق القانون ينقذ الأرواح ويحمي المجتمعات ودافعي الضرائب".

وهدد حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو بانه ووزير العدل في الولاية "سيقاضون الرئيس دونالد ترامب إذا ألغى البرنامج".

وسبق وأكد البيت الأبيض منذ أيام أن عدداً من الخيارات مطروحة للبحث, محذراً من التسرع في التوصل إلى استنتاجات قبل الإعلان الرسمي للقرار.

وذكرت وسائل اعلام امريكية منذ ايام ان ترامب يعتزم إنهاء العمل خلال مهلة 6 أشهر، على برنامج يتيح لمئات آلاف الشبان المهاجرين غير الشرعيين البقاء في الولايات المتحدة.

ويسمح البرنامج ببقاء مهاجرين قدموا إلى الولايات المتحدة بصورة غير شرعية عندما كانوا أطفالا, ومن شأن الخطوة أن تلغي الحماية القانونية وتصاريح العمل لحوالي 800 ألف شخص يُطلق عليهم اسم "دريمرز" أي الحالمون.

يشار الى ان البرنامج أحدث عام 2012، بقرار وقعه الرئيس السابق باراك أوباما.