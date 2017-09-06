هنأ وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف, يوم الاربعاء, سوريا بنجاح عملية الجيش النظامي بفك حصار تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) على مدينة دير الزور الذي استمر لـ 3 سنوات.

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني محمد جواد ظريف هنأ فيه الجمهورية السورية قيادة وشعبا على الانتصار الاستراتيجي الذي حققه الجيش السوري بفك الحصار عن مدينة دير الزور بالتعاون مع القوات الرديفة والحلفاء".

وكسر الجيش النظامي حصار "داعش" لثلاث سنوات لمدينة دير الزور ، بالتقاء قوات الجيش المتقدمة من ريف دير الزور الجنوبي الغربي مع القوات المتواجدة بالفوج 137 غرب المدينة.

يشار إلى أن "داعش" حاصر دير الزور منذ العام 2014، وواجه حملة لطرده من المدينة، حيث شنت طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضربات جوية على مواقعه في المدينة، إضافة لضربات ومعارك الجيش النظامي المدعوم من روسيا.