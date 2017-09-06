أعلنت محكمة العدل الأوروبية يوم الأربعاء، عن رفض الطعون التي تقدمت بها سلوفاكيا والمجر ضد قرار حصص استقبال طالبي اللجوء.

وذكرت وسائل اعلام، أن محكمة العدل الأوروبية رفضت الطعون التي تقدمت بها سلوفاكيا والمجر، ولكن الخارجية المجرية رفضت بدورها حكم المحكمة الأخير وقالت إنها ستطعن عليه.

واعتبرت المحكمة في قرارها أن الآلية التي نددت بها الدولتان في الاتحاد الأوروبي والذي يفترض أن تجسد روح التضامن الأوروبية، "تساهم بشكل فعال ومتناسق" في تخفيف الأعباء عن اليونان وإيطاليا بعد تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة.

وكانت المحكمة أيدت قرار المجلس الأوروبي قبل عامين والذي ألزم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي باستقبال حصص من اللاجئين وإعادة توطينهم، وهو ما رفضته المجر وسلوفاكيا.

ويهدف القرار إلى تخفيف الضغط على إيطاليا واليونان بسبب استقبالهما عشرات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين من الشرق الأوسط وإفريقيا الذين قدموا عبر قوارب في البحر المتوسط في خضم أزمة الهجرة غير الشرعية.

وكانت المجر وسلوفاكيا اعترضتا على شرعية الخطة إلا أن محكمة العدل رفضت حججهما إذ اعتبرت أن لجوء البرلمانات الوطنية إلى إجراء غير تشريعي دون التشاور مع البرلمان الأوروبي ودون جلسات تداول علنية متوافق مع تشريع الاتحاد.

وصوتت سلوفاكيا والمجر وتشيكيا ورومانيا ضد استقبال 120 ألف لاجئ وصلوا إلى إيطاليا واليونان ويستوفون كل معايير الحماية الدولية وذلك لمدة عامين.

يشار إلى أن تدفق اللاجئين إلى أوربا خلال العام الجاري تسبب بأزمة لجوء "غير مسبوقة" منذ الحرب العالمية الثانية , مما دفع دول عدة لاتخاذ إجراءات تهدف لمعالجة الأزمة وسط غياب التوافق الأوربي على رؤية موحدة للحل.

سيريانيوز