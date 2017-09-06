عث المكتب المركزي لإدارة عمليات الولايات المتحدة يوم الأربعاء، رسالة إلى قادة تشكيلات المعارضة المسلحة، دعتهم فيها إلى مغادرة مواقعهم في جنوب شرقي سوريا في المنطقة الحدودية السورية الأردنية.

وذكرت وكالة (الأناضول) أن سبب هذه الدعوة هو إنشاء منطقة خفض التوتر في تلك المنطقة.

وقال أحد قادة المعارضة المسلحة، سعيد سيف ان "القوات الموالية للحكومة السورية حاولت السيطرة على المناطق التي تحررت من "داعش" في تلك المنطقة، فشنت طائرات التحالف الدولي غارات جوية عليهم في منطقة التنف التي يتمركز فيها الجيش الأمريكي والنرويجي، "لحمايتها"، وأضاف ان "امريكا لم تدعم المعارضة السورية في هذه المنطقة".

وتابع سيف "وعدنا البنتاغون أن يحمي مخيم اللاجئين "الركبان" بالقرب من التنف، الذي يوجد فيه 5 آلاف سوري هاربين من مناطق القتال".

وتلقى الرسالة حوالي 1600 شخص، ولم يتم الإبلاغ عن المكان الذي سيتوجهون إليه.

وكانت الدول الضامنة اتفقت في أيار الماضي, من حيث المبدأ على إقامة 4 مناطق لتخفيف التوتر في سوريا في إدلب، والغوطة الشرقية بريف دمشق، وحمص، وفي جنوب سوريا, وحتى الآن اكتملت عملية تشكيل المناطق الثلاث في ريفي القنيطرة ودرعا، وفي الغوطة الشرقية، وفي حمص.

و تستمر المشاورات بشأن إدلب، التي شهدت خلال الأسابيع الماضية اقتتالا بين مختلف فصائل المعارضة وفصائل تنظيم "جبهة النصرة" , حيث اتفقت روسيا وتركيا, أواخر آب الماضي على ضرورة تنشيط الجهود للتوصل لاتفاق حول منطقة "خفض تصعيد" رابعة في محافظة إدلب.

سيريانيوز