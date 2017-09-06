نفذ التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة يوم الاربعاء، عمليات الانزال الجوي في ريف دير الزور الشرقي هي الثالثة في غضون يومين, قام على اثرها باعتقال عددا من مسلحي تنظيم "داعش".

وتحدثت مصادر معارضة ونشطاء ان "الإنزال جرى بواسطة طائرات مروحية واستهدف قلعة الرحبة في مدينة الميادين، وسط غارات جوية من قبل طائرات حربية على المدينة، أثارت حالة من الهلع والخوف لدى الأهالي".

وذكرت المصادر أن "الطائرتين اللتين نفذتا العملية، لم يسمع لهما أي صوت، عكس ما جرت عليه العادة في الإنزالات التي نفذتها مروحيات التحالف في المنطقة، في الأسابيع الماضية".

وكان ناشطون افادوا بأن التحالف نفذ صباح أمس الثلاثاء، إنزالا جويا في منطقة كب الملا المجاورة للمعبر المائي في بلدة البوليل في ريف دير الزور الشرقي، مشيرين إلى أن الإنزال تم بواسطة طائرتين مروحيتين بفارق زمني قدر بحوالي نصف ساعة.

واضافوا ان العملية اسفرت عن اعتقال (أمير مالية داعش) في حقل التيم النفطي وما بحوزته من خزينة مالية عائدة للتنظيم، بالإضافة إلى أربع أسر تابعة لداعش، فيما قام عناصر التنظيم بعد ذلك بمنع مرور السيارات في بلدة البوليل.

كما نفذت قوات التحالف إنزالا جويا ثانيا فجر يوم الثلاثاء أيضا بالقرب من منطقة الرحبة في بادية الميادين، بواسطة طائرات مروحية قامت بتشغيل كاشفات الإنارة الليلية وهي مدعومة بطائرات مقاتلة.

ونتج عن الإنزال اعتقال 8 عناصر من داعش يعملون في "الشرطة الإسلامية"، وجميعهم من الأجانب، بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع نجاح الجيش النظامي بفك حصار "داعش" لمدينة دير الزور بعد حصار دام لثلاث سنوات ، وذلك بالتقاء قوات الجيش المتقدمة من ريف دير الزور الجنوبي الغربي مع القوات المتواجدة بالفوج 137 غرب المدينة.

يشار إلى أن "داعش" حار دير الزور منذ العام 2014، وواجه حملة لطرده من المدينة، حيث شنت طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضربات جوية على مواقعه في المدينة، إضافة لضربات ومعارك الجيش النظامي المدعوم من روسيا.