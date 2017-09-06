تحدثت شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل اعلام محلية عن اعفاء معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عثمان حامد من منصبه.

واشارت المصادر الى انه "بناء على تقرير الرقابة والتفتيش عندما كان مديرا عاما للمخابز الالية تم اليوم إعفاء معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عثمان حامد من منصبه".

وبهذا أصبح لدى الوزير حالياً معاوناً وحيداً، خاصة بعد أن صدر سابقا مرسوم بإعفاء معاون الوزير عماد الأصيل, بحسب المصادر.

وصدرت في الفترة الماضية جملة من الإعفاءات بسبب الإهمال والتقصير طالت عدداً من المديرين في المواقع الإدارية والمفاصل الإنتاجية في المؤسسات والشركات العامة التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.