تحطمت, يوم الاربعاء, طائرة أثناء هبوطها في مطار ويلز البريطاني, ما ادى الى مصرع قائدها.

وذكرت صحيفة (ذا ديلي إكسبريس) البريطانية، ان شهود عيان ومصادر في الشرطة أكدت تحطم طائرة في مطار ويلز وسماع دوي انفجار ضخم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه شوهدت صور عديدة لطائرة يخرج منها الدخان في مطار "كايرنارفون" بويلز، فيما هرعت سيارات الشرطة والإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث.

وقال أحد شهود العيان "سمعنا صوت انفجار مخيف، ثم لاحظنا طائرة تهبط من دون فتح عجلات الهبوط، وأدركنا أنها تهبط بسرعة كبيرة"، مضيفا "يبدو أن بطن الطائرة ارتطم بالمدرج، وبدأ الحطام يتناثر في كل مكان، واشتعلت النيران على الفور".

من جانبها، كتبت شرطة شمال ويلز، تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" "يتعامل ضباطنا حاليا مع حادث في مطار كايرنارفورن بمساعدة زملائنا من رجال الإسعاف والإطفاء".

وأكدت مصادر أمنية أن الطائرة من طراز الطائرات الصغيرة، وقد اصطدمت بالمدرج الخاص بالمطار، ما أدى إلى اندلاع الحريق فيها ووفاة الطيار.

ولم تذكر المصادر مزيد من التفاصيل حول ما إذا كان هناك ركاب آخرين على متن الطائرة أم لا.

ويدير المطار مجموعة من الرحلات التدريبية، ويحتوي أيضا على قاعدة للإسعاف الجوي.

يذكر أن طائرة حربية بريطانية من طراز Sea Vixen تحطمت أيار الماضي، أثناء محاولتها الهبوط في مطار سومرست.

سيريانيو