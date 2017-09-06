طورت إحد الشركات الإعلانية سترة "ذكية" تحول الكلاب الشاردة إلى حراس للشوارع والأزقة لنقل مايجري حولها.

وبحسب العربية نت، فإن وكالة "تشيل" للإعلانات التابعة لـ "سامسونغ" في تايلاند طورت السترة لتحويل الكلاب الضالة إلى حراس لشوارع وأزقة بانكوك، حيث زودت السترة بكاميرا فيديو مخبأة.

والسترة مزودة بأجهزة استشعار تنقل بثاً حياً عندما تنبح الكلاب، موضحة ما يراه الكلب عبر تطبيق على هاتف محمول وعلى الكمبيوتر.

وبدأ مشروع "السترة الذكية" في آذار العام الجاري، واستغرق 5 أشهر كي يتجسد، وتقول شركة الإعلانات إن هناك حاجة لمزيد من الاختبارات قبل البدء في تجربة السترة.