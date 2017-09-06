أشارت تقارير حديثة، إلى أن "آبل" قد تكشف عن "آيفون 10" بالتزامن مع الكشف عن "آيفون 8"، مع اهمال الإعلان عن "آيفون 7 اس" و"7 اس بلس".

ونقل موقع iCulture عن مصادر موثوقة أن "الآيفون الجديد سيحمل اسم "آيفون X" وتقرأ "آيفون 10"، وهذا الأسم ورد في إعلان داخل الشركة بإجتماع جرى الخميس الماضي، وفقاً للمصادر.

وأشارت تقارير أـخرى، إلى بقاء اسم "آيفون 8"، مع احتمال أن تقفز "آبل" فوق اسم "7 إس" وتنتقل مباشرة إلى "8،" بحيث تطلق "آيفون 8" و" 8 بلس" و" 10".

بدوره قال موقع 9to5Mac نقلاً عن شركات مصنعة لأغطية الحماية لآيفون إن اسمiPhone Edition سيكون اسم هاتف "آيفون 8".

وهناك عدة عوامل تبرر اسم "آيفون 10"، أهمها أنه مضى 10 سنوات على إطلاق أول جيل منه بيد ستيف جوبز الذي سيتم الكشف عن الهاتف على مسرح جديد يحمل اسمه.